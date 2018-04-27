Италия: важное для туристов

Пятница, 27 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: важное для туристов

Туристам в Венеции придется путешествовать по специальным маршрутам.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подписал указ о введении временных «экстренных мер» по регулированию потока посетителей исторического центра города в преддверии праздничных выходных с 28 апреля по 1 мая, в частности, предполагается отделить туристов от местных жителей, выделив гостям Венеции специальные «альтернативные маршруты», сообщается на сайте венецианской мэрии.

«В эти дни может быть изменен доступ пешеходов в направлении площади Рима, площади вокзала Санта-Лючия, Страда Нуова, однако доступ к этим местам местных жителей и постоянных посетителей города (обладателей карты Venezia Unica) сохранится… Туристический поток в направлении Риальто и Сан-Марко будет осуществляться по альтернативным маршрутам», - сообщается в заявлении мэрии.

Новые временные меры коснутся также движения водного транспорта.

В мэрии подчеркнули, что данные меры «гарантируют общественную безопасность исторического центра Венеции по случаю праздничных мероприятий 1 мая».

«В преддверии требующего особого внимания выходного в Венеции я хотел подписать указ, возможно, первый в Италии, который вводит понятие «часа пик» в Венеции с целью регулировать как пешеходное, так и водное движение, а также разделить потоки людей», - пояснил мэр города.

Прошлым летом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что власти Венеции объявили о введении «12 золотых правил поведения гостей» и об ужесточении штрафов за неподобающее поведение, объяснив это намерением заставить туристов уважать город. Например, вместо прежних 50 евро за купание в каналах штраф был увеличен до 500 евро, за прогулки по городу в купальнике или с обнаженным торсом - до 200 евро, пишет РИА Новости.

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