Италия: вблизи острова Капри пронесся мощный водяной смерч
3 сентября вблизи берега острова Капри над водой поднялся водяной смерч и направился с быстрой скоростью в направлении маяка Пунта-Карена в Анакапри.
Этот атмосферный феномен, образовавшийся на западной оконечности острова был виден на расстоянии нескольких километров от побережья, где его с большим интересом наблюдали туристы и местные жители, пишет napoli1.com.
Воронкообразный водяной вихрь длился всего несколько минут и был заснят на видео очевидцами города Анакапри.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!