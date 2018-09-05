Италия: вблизи острова Капри пронесся мощный водяной смерч

Этот атмосферный феномен, образовавшийся на западной оконечности острова был виден на расстоянии нескольких километров от побережья, где его с большим интересом наблюдали туристы и местные жители, пишет napoli1.com.

Воронкообразный водяной вихрь длился всего несколько минут и был заснят на видео очевидцами города Анакапри.