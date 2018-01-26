Италия: Венецианский Карнавал

Два главных атрибута Венецианского карнавала - плащи и маски - вновь примерят на себя поклонники этого праздника завтра, 27 января. И хотя былое значение данный праздник утратил, он по-прежнему привлекает в Венецию множество туристов, передает regnum.ru.

Карнавал в 2018 году будет проходить с 27 января по 13 февраля 2018 года не только в Венеции, но и в других крупных городах Италии - Риме, Флоренции и Неаполе. Каждый из городов подготовил свою программу.

Главными событиями недели в Венеции станут открытие фестиваля в центре Венеции с ярким шоу на воде, конкурс на лучшую маску, полет Ангела на площади Сан-Марко, театрализованные спектакли, ужины и балы.

В Риме карнавал пройдет с 11 по 13 февраля. Главным мероприятием праздника станет шумная ярмарка под открытым небом и конный парад. Всадники проследуют по городским улицам, которые принимали празднества в эпоху Возрождения вплоть до 1883 года. Центральной улицей на время проведения карнавала станет Виа дель Корсо.

Особенности современного карнавала прокомментировал коллекционер, искусствовед и историк моды Александр Васильев.

По его словам, настоящие работы венецианских мастеров найти можно, но они являются редкостью, потому что венецианские мастера работают неторопливо. Кроме того, чтобы «увидеть всю роскошь карнавала, надо отправиться на закрытый бал».

Отметим, что традиция проводить карнавалы с использованием плащей и масок успешно прижилась в других странах мира. Некоторые элементы венецианской культуры приняты на мероприятиях в России. Так, осенью 2017 года в Москве во время показа реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов организаторы фестиваля попытались напомнить зрителям в том числе и о Венецианском карнавале.