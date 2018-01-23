Италия: Венеция, цены в ресторанах «кусаются»

Факт, который давно не является единственным. Так, на туристическом сайте Tripadvisor появляется все больше возмущенных отзывов от клиентов, посетивших бары и рестораны в столь привлекательном для туристов городе. «Обслуживание ужасное, качество отвратительное. Никогда больше не приду сюда, даже для чашки кофе», - таков пример одного из подобных комментариев. «Стыдно для репутации Италии; закрыть немедленно», - еще несколько отзывов и фото чека на 16 евро за два пива, 350 - за три пиццы.

Примеры возмутительные, считает мэр города. Однако статистика неумолима: сегодня в Венеции большая часть ресторанов ушла из рук венецианцев к накручивающим цены предпринимателям из Китая, Албании, Ближнего Востока, пишет napoli1.com.

Местные рестораторы подумывают о регистрации «товарного знака», который станет своеобразным «стикером» на тех точках, где гарантируется традиционное «венецианское» качество и цены. На странице Facebook активисты планируют опубликовать советы туристам, как избежать мошенничества и «выжить» во время Карнавала.