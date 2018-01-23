Италия: Венеция, цены в ресторанах «кусаются»

Вторник, 23 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Венеция, цены в ресторанах «кусаются»

1.100 евро за четыре стейка и жареную рыбу заплатили четверо японских туристов в одном из ресторанов Венеции.

Факт, который давно не является единственным. Так, на туристическом сайте Tripadvisor появляется все больше возмущенных отзывов от клиентов, посетивших бары и рестораны в столь привлекательном для туристов городе. «Обслуживание ужасное, качество отвратительное. Никогда больше не приду сюда, даже для чашки кофе», - таков пример одного из подобных комментариев. «Стыдно для репутации Италии; закрыть немедленно», - еще несколько отзывов и фото чека на 16 евро за два пива, 350 - за три пиццы.

Примеры возмутительные, считает мэр города. Однако статистика неумолима: сегодня в Венеции большая часть ресторанов ушла из рук венецианцев к накручивающим цены предпринимателям из Китая, Албании, Ближнего Востока, пишет napoli1.com.

Местные рестораторы подумывают о регистрации «товарного знака», который станет своеобразным «стикером» на тех точках, где гарантируется традиционное «венецианское» качество и цены. На странице Facebook активисты планируют опубликовать советы туристам, как избежать мошенничества и «выжить» во время Карнавала.

Последние новости

    • «Наполи» нацелился на голеадора из чемпионата Португалии

      Руководство «Наполи» приняло решение расстаться с нападающим Аркадиушем Миликом, который в Неаполе чаще лечится, чем играет.

      Подробнее

    • Футболисты «Бенфики» разгромили «Шавеш» в матче ЧП

      Футболисты «Бенфики» разгромили «Шавеш» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне открылся первый отель сети Iberostar

      В Барселоне появился первый отель сети Iberostar Hotels & Resorts.

      Подробнее

    • В Испании проходит международный фестиваль барменов

      Лучшие бармены мира собрались в испанской столице на фестиваль The Drinks Show de Madrid Fusión, который проходит на этой неделе.

      Подробнее

    • Италия: Венеция, цены в ресторанах «кусаются»

      1.100 евро за четыре стейка и жареную рыбу заплатили четверо японских туристов в одном из ресторанов Венеции.

      Подробнее

    • Главой ПАСЕ стал итальянец

      Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти.

      Подробнее

    • Диснеевскую актрису выставили из отеля за наркотики

      Звезду сериала «Танцевальная лихорадка» студии Disney Беллу Торн и ее друзей выставили из отеля в Парк-Сити, где проходит кинофестиваль «Сандэнс».

      Подробнее

    • В Англии умер чемпион мира по футболу

      Чемпион мира по футболу-1966 в составе сборной Англии Джимми Армфилд скончался на 83-м году жизни.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!