Италия: Венеция хочет ввести сборы со всех гостей города

Как сообщает АТОР, сборами предлагается обложить всех гостей Венеции, включая тех, кто приехал лишь на несколько часов.

К этим идеям мэрию подтолкнуло очередное столпотворение на улицах города в минувшую Пасху. Венецию за два дня с экскурсиями посетили около 220 тыс. человек, вызвав заторы на улицах, огромные очереди в достопримечательности и недовольство местных жителей. «Мы не успевали убирать мусор. На мостах было не протолкнуться. Мы считаем, что мы имеем право закрыть город в такие многолюдные дни. Те, кто здесь живут, работают или размещаются в городских отелях, могут остаться, остальные должны держаться подальше», - заявил венецианский мэр Луиджи Бруньяро.

В Венеции признают, что технически будет сложно запретить туристам въезд в город, но ограничить потоки путешественников можно с помощью дополнительных налогов, призванных компенсировать потенциальный вред от прибывающего туриста.

Также в Венеции недовольны и поведением иностранцев. Например, в минувшую Пасху двое швейцарских туристов станцевали голыми у моста Риальто, чем вызвали бурю возмущений в соцсетях. Бороться с хулиганами мэрия намерена не только штрафами, но и тюремными сроками, пишет pro.tonkosti.ru.

Противостоять потокам туристов в Венеции пытаются не впервые. В 2017 г. в городе регулярно проходили акции протеста местных жителей, выступающих против массового туризма. Также в прошлом году круизным судам запретили вхождение в лагуну города.