Италия: Венеция проведет "могильный аукцион"
Власти Венеции объявили о проведении торгов на долгосрочную аренду мест на исторических кладбищах города.
Всего на публичный аукцион, который был инициирован лично градоначальником Венеции Луиджи Бруньяро, будут выставлены шестнадцать мест, девять из которых расположены на острове-кладбище Сан-Микеле, рядом с могилами Сергея Дягилева, Игоря Стравинского и Иосифа Бродского.
Как сообщил "РГ" пресс-секретарь мэра Алессандро Бертази, места на кладбищах освободились, потому что родственники тех, кто там покоился, по разным причинам отказались от продления аренды. "Останки покойных переданы их наследникам, а их захоронения перенесены в другие районы города. С новыми же владельцами могил заключат соглашения сроком на 99 лет", - пояснил Бертази, заметив, что поскольку Сан-Микеле стал последним пристанищем для многих представителей русской культуры, администрация Венеции рассчитывает на то, что эти торги вызовут интерес со стороны россиян.
Общая стартовая стоимость лотов достигает 2 миллионов евро. Самая дешевая могила расположена в нескольких десятках метров от гробницы Стравинского. Два квадратных метра обойдутся новому владельцу в 29,5 тысяч евро, пишет rg.ru.
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