Италия: Венеция проведет "могильный аукцион"

Всего на публичный аукцион, который был инициирован лично градоначальником Венеции Луиджи Бруньяро, будут выставлены шестнадцать мест, девять из которых расположены на острове-кладбище Сан-Микеле, рядом с могилами Сергея Дягилева, Игоря Стравинского и Иосифа Бродского.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь мэра Алессандро Бертази, места на кладбищах освободились, потому что родственники тех, кто там покоился, по разным причинам отказались от продления аренды. "Останки покойных переданы их наследникам, а их захоронения перенесены в другие районы города. С новыми же владельцами могил заключат соглашения сроком на 99 лет", - пояснил Бертази, заметив, что поскольку Сан-Микеле стал последним пристанищем для многих представителей русской культуры, администрация Венеции рассчитывает на то, что эти торги вызовут интерес со стороны россиян.

Общая стартовая стоимость лотов достигает 2 миллионов евро. Самая дешевая могила расположена в нескольких десятках метров от гробницы Стравинского. Два квадратных метра обойдутся новому владельцу в 29,5 тысяч евро, пишет rg.ru.