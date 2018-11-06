Италия: Венгер близок к заключению контракта с «Миланом»

По информации издания, Венгер вел переговоры с итальянским коллективом в течение нескольких недель. Отмечается, что стороны близки к заключению соглашения, пишет russian.rt.com.

В настоящее время «Милан» возглавляет Дженнаро Гаттузо. Под его руководством россонери после 11 туров занимают четвертое место в Серии А, набрав 21 очко.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. За это время он помог «Арсеналу» три раза выиграть чемпионат Англии, а также по семь раз завоевать Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2005/06 он довел «Арсенал» до финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» уступили «Барселоне».