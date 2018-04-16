Италия: Вентура может возглавить «Удинезе»

Как сообщает Gazzetta dello Sport, основным претендентом на замену Оддо является бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, который с ноября 2017 года находится без работы.

Если «Удинезе», ранее потерпевший девять поражений подряд, проиграет в ближайшие выходные, то Массимо Оддо будет уволен. 18 апреля «зебрам» предстоит сыграть на выезде с «Наполи», а в воскресенье, 22 апреля, «Удинезе» примет «Кротоне».

После 32 туров «Удинезе» набрал 33 очка и занимает 13-е место в Серии А, пишет sport24.ru.