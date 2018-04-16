Италия: Вентура может возглавить «Удинезе»

Понедельник, 16 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Вентура может возглавить «Удинезе»

Главный тренер «Удинезе» Массимо Оддо находится на грани увольнения.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, основным претендентом на замену Оддо является бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, который с ноября 2017 года находится без работы.

Если «Удинезе», ранее потерпевший девять поражений подряд, проиграет в ближайшие выходные, то Массимо Оддо будет уволен. 18 апреля «зебрам» предстоит сыграть на выезде с «Наполи», а в воскресенье, 22 апреля, «Удинезе» примет «Кротоне».

После 32 туров «Удинезе» набрал 33 очка и занимает 13-е место в Серии А, пишет sport24.ru.

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