Италия: Вентура возглавил «Кьево»
Экс-главный тренер сборной Италии по футболу Джанпьеро Вентура возглавил итальянский «Кьево».
По информации на официальном сайте клуба, Вентура подписал контракт с клубом из Вероны после отставки Лоренцо Д'Анны. Договор рассчитан на два года, пишет сообщает РИА Новости.
Таким образом, итальянец стал наставников аутсайдеров чемпионата Италии: по результатам 8 матчей «Кьево» находится на последнем месте турнирной таблицы соревнования.
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