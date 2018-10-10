Италия: Вентура возглавил «Кьево»

По информации на официальном сайте клуба, Вентура подписал контракт с клубом из Вероны после отставки Лоренцо Д'Анны. Договор рассчитан на два года, пишет сообщает РИА Новости.

Таким образом, итальянец стал наставников аутсайдеров чемпионата Италии: по результатам 8 матчей «Кьево» находится на последнем месте турнирной таблицы соревнования.