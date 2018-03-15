Италия: Versace отказался использовать натуральный мех

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно», - сказала Версаче.

Ранее бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении. Они пополнили список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci, пишет РИА Новости.