Италия: Versace отказался использовать натуральный мех

Четверг, 15 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Versace отказался использовать натуральный мех

Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче в интервью журналу 1843 объявила об отказе от использования натурального меха.

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно», - сказала Версаче.

Ранее бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении. Они пополнили список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci, пишет РИА Новости.

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