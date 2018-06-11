Италия: Везувий сотрясает множественное землетрясение

В течение одного часа вулкан сотрясли 16 ударов один за другим. Все толчки характеризовались низкой интенсивностью и происходили достаточно близко к поверхности. Самыми сильными были магнитудой 1,3 балла, пишет napoli1.com.

Подобное явление низкой сейсмичности считается обычным для Везувия в этот период.

Так, в апреле под вулканом зарегистрировано 94 толчка с магнитудой до 2.1. В мае сейсмографы отметили около 80 подземных ударов и три случая множественной сейсмической активности, подобной нынешней, когда в течение короткого времени толчки следуют один за другим.