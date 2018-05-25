Италия: Вилла Бисмарк выставлена на продажу

Роскошная Вилла Бисмарк, одна из самых знаменитых в мире, является достопримечательностью Капри и возвышается между Марина-Гранде и Палаццо Маре.

Объявление о продаже этого безупречного образца элитной недвижимости опубликовано агентством «Sotheby’s Italia» по цене 24 миллиона евро, пишет napoli1.com.

Легендарная вилла была собственностью Моны Уильямс, иконы гламура 20 века, которая вышла замуж за графа Эдди фон Бисмарка. Три этажа дворца элегантно меблированы и оснащены всеми удобствами. Два пышных сада, бассейн, солярий, джакузи и собственный выход к морю делают это место настоящей жемчужиной средиземноморья.