Италия: виллы Тосканы откроются для публики

Вторник, 22 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: виллы Тосканы откроются для публики

В воскресенье 27 мая виллы и палаццо Тосканы откроются для широкой публики.

27 мая в Италии отмечают Национальный день ​​Ассоциации исторических резиденций (A.D.S.I).

Как сообщает euromag.ru, в этот день дворцы, замки и виллы, обычно закрытые для публики, принимают посетителей.

Благодаря главе Тосканы Умберто Гонди к списку исторических резиденций, участвующих в акции, добавилось еще десять вилл. Среди них - вилла Il Castellaccio, где сохранилось пианино Джакомо Пуччини.

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