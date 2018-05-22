Италия: виллы Тосканы откроются для публики

27 мая в Италии отмечают Национальный день ​​Ассоциации исторических резиденций (A.D.S.I).

Как сообщает euromag.ru, в этот день дворцы, замки и виллы, обычно закрытые для публики, принимают посетителей.

Благодаря главе Тосканы Умберто Гонди к списку исторических резиденций, участвующих в акции, добавилось еще десять вилл. Среди них - вилла Il Castellaccio, где сохранилось пианино Джакомо Пуччини.