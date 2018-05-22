Италия: виллы Тосканы откроются для публики
В воскресенье 27 мая виллы и палаццо Тосканы откроются для широкой публики.
27 мая в Италии отмечают Национальный день Ассоциации исторических резиденций (A.D.S.I).
Как сообщает euromag.ru, в этот день дворцы, замки и виллы, обычно закрытые для публики, принимают посетителей.
Благодаря главе Тосканы Умберто Гонди к списку исторических резиденций, участвующих в акции, добавилось еще десять вилл. Среди них - вилла Il Castellaccio, где сохранилось пианино Джакомо Пуччини.
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