Италия: виртуальная карта Naples Pass позволит туристам сэкономить

Об этом пишет Amigo-s.ru. Naples Pass является виртуальной картой. Для ее использования туристам необходимо загрузить на свой смартфон специальное приложение, которое доступно как для iOS, так и для Android. После этого путешественник приобретает электронную или пластиковую карту, которая и позволит пользоваться всеми преимуществами, пишет napoli1.com.

В частности, обладатели Naples Pass могут со скидкой поесть в лучших пиццериях и ресторанах Неаполя, заняться шопингом, посетить различные мероприятия, сэкономить на визитах в центры искусства и культуры Неаполя, отправиться на экскурсии по специальной цене, а также пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, приложение поможет оперативно информирует о том, как добраться до нужной достопримечательности и сколько на это уйдет времени. Как отмечают авторы проекта, виртуальная карта ставит Неаполь на один уровень с такими крупнейшими европейскими столицами, как Лондон, Барселона и Берлин, где уже можно доступна подобная услуга.

В продаже находятся несколько типов карт – на 3, 7 и 365 дней. Их цена колеблется от 19 до 49 евро. Например, 3-дневный Naples Pass обойдется в 42 евро. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет могут приобрести карту со скидкой.