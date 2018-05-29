Италия: владельцы суперкаров подчеркнут свой статус часами

Оригинальная версия часов Octo Tourbillon Sapphire SOC со специально разработанной конструкцией корпуса оснащена механизмом мануфактурного калибра BVL 206 с парящим турбийоном с ручным подзаводом. Механизм полностью открыт взгляду благодаря прозрачной сапфировой задней крышке и скелетонизированному циферблату.

Мосты с DLC-покрытием (Diamond Like Carbon - алмазоподобное углеродное покрытие) декорированы 11 золотыми маркерами часовой шкалы. Заводная головка украшена эмблемой SOC. Модель обладает 64-часовым запасом хода и снабжена ремешком из кожи аллигатора с желтой (цвета эмблемы SOC) прострочкой.

Часы будут резервироваться только для участников Сообщества владельцев суперкаров.

Bulgari - итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.

В настоящее время Bulgari выпускает драгоценности, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, парфюмерию, изделия из кожи и шелка, а также управляет собственной сетью отелей Bulgari Hotels and Resorts. В дополнение к ранее открытым гостиницам в Милане, Лондоне и на Бали, в 2017 году появились отели сети в Пекине и Дубае, в 2018 году ожидается открытие в Шанхае, в 2020 - в Москве.