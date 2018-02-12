Италия: владелец магазина убил грабителя

30-летний владелец магазина, который проживал на верхнем этаже того же здания, услышал подозрительный шум внизу и сразу заподозрил попытку ограбления.

Молодой мужчина, вооружившись пистолетом, спустился вместе с товарищем на улицу и увидел трех подозрительных людей, которые пытались проникнуть внутрь. Не ожидая помощи, хозяин открыл стрельбу и убил одного из воров, пишет napoli1.com.

Теперь прокуратура возбудила дело о непредумышленном убийстве и возможном превышении самообороны. Предстоит провести тщательную техническую экспертизу происшедшего, чтобы выяснить в деталях картину событий.