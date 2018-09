Италия: власти Флоренции запретили перекусывать на улицах

Запрет касается четырех улиц в историческом центре города - Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano и Via della Ninna. Он будет действовать ежедневно с 12-00 до 15-00 и с 18-00 до 22-00, на протяжении как минимум четырех месяцев, пишет The Local.

Пока неизвестно, планируют ли городские власти привлечь дополнительные ресурсы для обеспечения соблюдения строгих правил. Сейчас следят за порядком в историческом центре волонтеры, но у них нет полномочий выписывать штрафы.

Введению запрета поспособствовали ассоциации жителей Флоренции, которые давно призывали наказывать тех туристов, которые оставляют после себя мусор на улицах. Впрочем, это уже не первая попытка борьбы с неряшливыми гостями города. В 2017 году мэр Флоренции приказал поливать ступени церквей водой, чтобы на них не сидели остановившиеся для перекуса отдыхающие, пишет prian.ru.

Массовый туризм вредит не только общественному порядку во Флоренции, но и ее рынку недвижимости. По данным официальной статистики, каждая пятая единица жилья в историческом центре города сдается путешественникам через Airbnb. А местные домовладельцы недавно променяли 500 съемщиков - жителей города на туристов.