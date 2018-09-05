Италия: власти Флоренции запретили перекусывать на улицах

Среда, 05 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: власти Флоренции запретили перекусывать на улицах

С 4 сентября 2018 года любого, кто попытается подкрепиться на ходу или просто сидя на скамейке в историческом центре Флоренции, ждет штраф в размере до 500 евро.

Запрет касается четырех улиц в историческом центре города - Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano и Via della Ninna. Он будет действовать ежедневно с 12-00 до 15-00 и с 18-00 до 22-00, на протяжении как минимум четырех месяцев, пишет The Local.

Пока неизвестно, планируют ли городские власти привлечь дополнительные ресурсы для обеспечения соблюдения строгих правил. Сейчас следят за порядком в историческом центре волонтеры, но у них нет полномочий выписывать штрафы.

Введению запрета поспособствовали ассоциации жителей Флоренции, которые давно призывали наказывать тех туристов, которые оставляют после себя мусор на улицах. Впрочем, это уже не первая попытка борьбы с неряшливыми гостями города. В 2017 году мэр Флоренции приказал поливать ступени церквей водой, чтобы на них не сидели остановившиеся для перекуса отдыхающие, пишет prian.ru.

Массовый туризм вредит не только общественному порядку во Флоренции, но и ее рынку недвижимости. По данным официальной статистики, каждая пятая единица жилья в историческом центре города сдается путешественникам через Airbnb. А местные домовладельцы недавно променяли 500 съемщиков - жителей города на туристов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалец Моуринью отделался условным сроком

      Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании на сумму около 3,3 млн евро.

      Подробнее

    • Portugal Masters

      В сентябре лучшие гольфисты соберутся в Виламоуре на чемпионат Portugal Masters.

      Подробнее

    • В августе в Испании выросло число безработных

      Число безработных в Испании в августе выросло на 47 тысяч человек, что стало самым значительным повышением для этого периода с 2011 года.

      Подробнее

    • Испания: Валенсия уберет с улиц электрические самокаты

      Валенсия переполнена электрическими самокатами американской компании Lime, которые стали очень популярны, особенно среди молодежи.

      Подробнее

    • Италия: власти Флоренции запретили перекусывать на улицах

      С 4 сентября 2018 года любого, кто попытается подкрепиться на ходу или просто сидя на скамейке в историческом центре Флоренции, ждет штраф в размере до 500 евро.

      Подробнее

    • Италия: невест с глубоким декольте предложили штрафовать

      Настоятель храма предлагает ввести правило «чем больше раздет, тем больше платишь».

      Подробнее

    • Актриса Елизавета Боярская ждет второго ребенка

      Актриса Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев во второй раз станут родителями.

      Подробнее

    • Toyota забраковала больше миллиона машин

      Toyota собирается отозвать более миллиона автомобилей моделей Prius и C-HR по всему миру из-за возможного возгорания.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья