Италия: власти Пизы приступили к расселению цыганского лагеря

Четверг, 09 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: власти Пизы приступили к расселению цыганского лагеря

Семью с пятью несовершеннолетними детьми выселили из трейлера и передали на попечение социальных служб.

Муниципальная полиция Пизы приступила к расселению одного из цыганских лагерей, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 9 августа.

В июле мэр города Микеле Конти дал соответствующие полномочия управлению по безопасности муниципалитета. Заявленная цель мероприятий — пресечение мелкой преступности.

Первыми выселенными из лагеря стали 13 членов семьи боснийского происхождения, в том числе пятеро несовершеннолетних детей. Они жили в трейлере на территории лагеря. Теперь помощь им будут оказывать социальные службы, пишет regnum.ru.

Местные власти говорят о желании восстановить законность на всей территории муниципалитета. Ранее здесь же, в Пизе, впервые приступили к реализации выдвинутой главой МВД Маттео Сальвини идеи «переписи цыган», напоминает издание.

В июне после ряда происшествий с участием цыган Сальвини заявил, что государство «понятия не имеет», сколько в Италии цыган и чем они занимаются. Упреки в расизме министр отвергает: по его словам, от цыган не требуют ничего иного, чем от представителей любых других народов.

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