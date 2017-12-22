Италия: власти Рима испортили рождество

Пятница, 22 Декабрь 2017 Италия Италия Популярные материалы

Италия: власти Рима испортили рождество

Группа защиты прав потребителей Codacons обвинила власти Рима в злоупотреблении государственными средствами из-за рождественской ели.

Установленная ель засохла через две недели после установки на площади Венеции в Риме. Codacons подала заявление в местную счетную палату, призывая провести расследование о расходовании средств налогоплательщиков на ель.

Организация также призвала убрать ель с площади. Однако по данным источников издания, власти намерены оставить дерево на месте, сообщает euromag.ru.

Власти Рима официально объявили дерево «засохшим и мертвым» 18 декабря. По данным газеты Il Messaggero, предварительное расследование властей Рима показало, что ель была неправильно покрыта во время перевозки, что и привело к ее гибели.

По данным СМИ, на перевозку дерева власти потратили порядка 50 тыс. евро, его везли в Рим 700 км из леса, расположенного на границе с Австрией.

Жители Рима активно обсуждают проблему в социальных сетях под хэштегом #Spelacchio («облезлое») - в частности, у ели появился свой аккаунт в твиттере, на который подписано более 4,7 тыс. человек.

Газета Corriere della Sera написала некролог дереву, в котором назвала его «рождественской елью, не дожившей до Рождества».

Последние новости

    • Португалия: судебный процесс: от «А» до «Я»

      Сергей купил у Антона, автодилера, автомобиль в возрасте 13 лет.

      Подробнее

    • Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав

      Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав.

      Подробнее

    • Испания: Рождественская лотерея-2017

      Главный приз Рождественской лотереи-2017 достался жителям более чем десяти испанских провинций.

      Подробнее

    • Топливо в Испании подорожало

      В канун Рождества цены на дизельное топливо в Испании достигли двухгодичного максимума.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» оштрафован УЕФА на 20 миллионов евро

      Итальянский клуб «Милан» оштрафован Европейским футбольным союзом (УЕФА) на сумму 20 миллионов евро из-за несоответствия финансовому фэйр-плей.

      Подробнее

    • Италия: в Неаполе взорвалась бомба

      От взрыва самодельной бомбы в Неаполе погиб один человек.

      Подробнее

    • В Индии министр счастья объявлен в розыск за убийство

      Министра счастья одного из индийских штатов заподозрили в убийстве.

      Подробнее

    • Самое смешное фото с животным

      Самым смешным фото с животным признали снимок с падающей совой.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!