Италия: власти Рима испортили рождество

Установленная ель засохла через две недели после установки на площади Венеции в Риме. Codacons подала заявление в местную счетную палату, призывая провести расследование о расходовании средств налогоплательщиков на ель.

Организация также призвала убрать ель с площади. Однако по данным источников издания, власти намерены оставить дерево на месте, сообщает euromag.ru.

Власти Рима официально объявили дерево «засохшим и мертвым» 18 декабря. По данным газеты Il Messaggero, предварительное расследование властей Рима показало, что ель была неправильно покрыта во время перевозки, что и привело к ее гибели.

По данным СМИ, на перевозку дерева власти потратили порядка 50 тыс. евро, его везли в Рим 700 км из леса, расположенного на границе с Австрией.

Жители Рима активно обсуждают проблему в социальных сетях под хэштегом #Spelacchio («облезлое») - в частности, у ели появился свой аккаунт в твиттере, на который подписано более 4,7 тыс. человек.

Газета Corriere della Sera написала некролог дереву, в котором назвала его «рождественской елью, не дожившей до Рождества».