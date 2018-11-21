Италия: власти Рима покарали цыганскую мафию

Операция началась на рассвете 20 ноября. В ней приняли участие 600 сотрудников муниципальной полиции. Полицейские оцепили на востоке столицы территорию площадью около двух тысяч квадратных метров, чтобы конфисковать восемь находящихся на ней вилл.

Жильцам домов пришлось покинуть их, они не оказали сопротивления. Сейчас виллы обыскивают, поскольку в них могут быть спрятаны наркотики. Сообщается, что здания снесут в ближайшее время — они были незаконно построены членами клана в 90-е годы. Власти ранее уже пытались выселить цыган из домов, но тем удавалось снова в них поселиться.

Мэр Рима Вирджиния Раджи лично побывала на месте операции.

По ее словам, день стал историческим для города и его жителей, поскольку власти положили конец годам беззакония и посылают тем самым сигнал преступности. «Мы продолжаем работу по утверждению первенства государства там, где оно ранее отступило. Это особенно важно для тех честных граждан, которые сомневались в существовании властных институтов», — заявила Раджи в разговоре с журналистами.

Клан Казамоника — одна из самых крупных и влиятельных преступных группировок Рима и окрестностей. Исторически он занимался рэкетом и контрабандой наркотиков, его представители имеют связи в политике и бизнесе, а также с другими мафиозными организациями. По информации сайта Antimafia, вместе с калабрийским кланом Ндрангета они были причастны к крупному коррупционному делу о расхищении городского бюджета Рима, в результате которого обвинительный приговор в 2017 году был вынесен 46 мафиози.