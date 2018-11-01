Италия: власти Венето оценили ущерб от урагана

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: власти Венето оценили ущерб от урагана

Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

Ущерб от обрушившегося на северные регионы Италии урагана для провинции Венето составил не менее миллиарда евро, заявил губернатор региона Лука Дзая, передает regnum.ru.

В свою очередь руководители другой провинции, где ущерб от урагана был особенно заметным, Лигурии, обратились к властям страны с официальной просьбой ввиду нового ухудшения погоды ввести на территории региона режим чрезвычайного положения.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на северные и центральные регионы Италии 29−30 октября, погибли 12 человек, несколько десятков человек пострадали. Был нанесен заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура. Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

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