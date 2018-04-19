Италия внедряет схему самоисключения игроков

Четверг, 19 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия внедряет схему самоисключения игроков

Итальянский регулятор азартных игр AAMS запустил новую программу для игроков, которые хотят исключить себя из азартных игр и спортивных ставок.

В разработке системы самоисключения игроков AAMS сотрудничал с Миланским технологическим университетом и государственным финансовым аудитором SOGEI.

«Уникальный реестр Самоисключения» (Unique Self Exclusion Registry - USER) позволит игрокам отказаться от азартных игр и связанных с ними услуг, исключив себя у любого лицензированного в Италии игрового оператора. Игорные компании и букмекерские конторы должны выполнить запрос, заблокировав клиенту доступ к учетной записи, зарегистрировавшему свои данные в реестре самоисключения.

Игроки будут иметь возможность исключить себя из азартных игр как на определенный срок, так и на бессрочный период. Кроме того, контролирующие органы имеют право исключить отдельных игроков на шесть месяцев, пишет букмекеры.рф.

В разработке системы самоисключения игроков AAMS сотрудничал с Миланским технологическим университетом и государственным финансовым аудитором SOGEI.

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