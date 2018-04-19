Италия внедряет схему самоисключения игроков

В разработке системы самоисключения игроков AAMS сотрудничал с Миланским технологическим университетом и государственным финансовым аудитором SOGEI.

«Уникальный реестр Самоисключения» (Unique Self Exclusion Registry - USER) позволит игрокам отказаться от азартных игр и связанных с ними услуг, исключив себя у любого лицензированного в Италии игрового оператора. Игорные компании и букмекерские конторы должны выполнить запрос, заблокировав клиенту доступ к учетной записи, зарегистрировавшему свои данные в реестре самоисключения.

Игроки будут иметь возможность исключить себя из азартных игр как на определенный срок, так и на бессрочный период. Кроме того, контролирующие органы имеют право исключить отдельных игроков на шесть месяцев, пишет букмекеры.рф.

В разработке системы самоисключения игроков AAMS сотрудничал с Миланским технологическим университетом и государственным финансовым аудитором SOGEI.