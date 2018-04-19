Италия внедряет схему самоисключения игроков
Итальянский регулятор азартных игр AAMS запустил новую программу для игроков, которые хотят исключить себя из азартных игр и спортивных ставок.
В разработке системы самоисключения игроков AAMS сотрудничал с Миланским технологическим университетом и государственным финансовым аудитором SOGEI.
«Уникальный реестр Самоисключения» (Unique Self Exclusion Registry - USER) позволит игрокам отказаться от азартных игр и связанных с ними услуг, исключив себя у любого лицензированного в Италии игрового оператора. Игорные компании и букмекерские конторы должны выполнить запрос, заблокировав клиенту доступ к учетной записи, зарегистрировавшему свои данные в реестре самоисключения.
Игроки будут иметь возможность исключить себя из азартных игр как на определенный срок, так и на бессрочный период. Кроме того, контролирующие органы имеют право исключить отдельных игроков на шесть месяцев, пишет букмекеры.рф.
В разработке системы самоисключения игроков AAMS сотрудничал с Миланским технологическим университетом и государственным финансовым аудитором SOGEI.
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