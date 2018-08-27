Италия: во дворце Ка-Пезаро открылась выставка Элио Фиоруччи

Международная галерея современного искусства, расположенная во дворце Ка-Пезаро в Венеции, представила публике новый проект. Здесь открылась ретроспективная выставка Epoca Fiorucci, посвященная дизайнеру Элио Фиоруччи и его влиянию на современную модную индустрию. Кураторы проекта отмечают, что Фиоруччи знаменит тем, что во второй половине 1970-х годов придумал демократичную моду, пишет napoli1.com.

Как его приятель Энди Уорхол создавал поп-арт, так и Элио разрабатывал новую концепцию. На выставке можно увидеть вещи из архивов марки Fiorucci, фотоматериалы и смелые рекламные кампаний бренда. Посетить ретроспективу можно до 6 января 2019 года.