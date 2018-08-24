Италия: во Флоренции туристы устроили погром в магазине

Четырем испанцам не понравилось, что владелец кожевенной лавки попросил их не устраивать импровизированный пикник на ступеньках перед его магазином.

Согласно предварительной версии, основанной также на записях камер видеонаблюдения, туристы отказались вставать со ступенек и продолжали есть свои бутерброды. В ответ продавец вылил воду на ступеньки, которая попала и на них, пишет РИА Новости.

В этот момент началась драка, в ходе которой испанские туристы ворвались в магазин и начали крушить мебель.

Полиция ведет расследование. Испанцы подали ответное заявление на продавца.