Италия: во Флоренции туристы устроили погром в магазине

Пятница, 24 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: во Флоренции туристы устроили погром в магазине

Итальянская полиция задержала группу туристов из Испании после того, как они устроили погром в одном из магазинов.

Четырем испанцам не понравилось, что владелец кожевенной лавки попросил их не устраивать импровизированный пикник на ступеньках перед его магазином.

Согласно предварительной версии, основанной также на записях камер видеонаблюдения, туристы отказались вставать со ступенек и продолжали есть свои бутерброды. В ответ продавец вылил воду на ступеньки, которая попала и на них, пишет РИА Новости.

В этот момент началась драка, в ходе которой испанские туристы ворвались в магазин и начали крушить мебель.

Полиция ведет расследование. Испанцы подали ответное заявление на продавца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду - время в «Реале» осталось в прошлом

      Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал, что ему легко далось решение о переходе в итальянский клуб из мадридского «Реала».

      Подробнее

    • Португалия: ярмарка Святого Матфея

      Вольная ярмарка в средневековом городе Визеу превратилась сегодня в праздник музыки, фольклора, народного искусства, гастрономии и веселья.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде откроют дом престарелых для геев

      В конце декабря в районе Вильяверде в Мадриде откроется первый в Испании дом престарелых для представителей ЛГБТ-сообщества.

      Подробнее

    • Испания: Easyjet отменил рейс на Майорку из-за «уставшего» экипажа

      146 пассажиров авиакомпании Easyjet были вынуждены провести ночь в аэропорту Белфаста (Соединенное Королевство) из-за отмены рейса в Пальму.

      Подробнее

    • Италия: разрушенный мост в Генуе будет полностью снесен

      Решение о способах и сроках примут в течение недели.

      Подробнее

    • На юге Италии власти хотят создать «рай для пенсионеров»

      Особые условия для пенсионеров могут создать на Сицилии, Сардинии или в Калабрии.

      Подробнее

    • Австралийка сколотила состояние на объятиях с незнакомцами

      Австралийка Джессика О'Нилл (Jessica O'Neill) рассказала о работе «профессиональным обнимателем».

      Подробнее

    • Умер олимпийский чемпион

      Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Алексей Парамонов ушел из жизни на 94-м году жизни.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья