Италия: во Флорентийский собор вернулось солнце

Полюбоваться на солнце можно 7, 12, 19 и 21 июня с 12:30 до 13:30 в капелле делла Кроче. Вход свободный.

Наблюдать солнце во флорентийском дуомо можно с 1475 года благодаря гномону Паоло Даль Поццо Тосканелли, пишет euromag.ru.

Гномон - древнейший астрономический инструмент, вертикальный предмет, позволяющий по наименьшей длине его тени определить угловую высоту Солнца. Кратчайшая тень указывает и направление истинного меридиана.