Италия: во Флорентийский собор вернулось солнце

Среда, 06 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: во Флорентийский собор вернулось солнце

Флорентийский собор приглашает увидеть уникальное зрелище.

Полюбоваться на солнце можно 7, 12, 19 и 21 июня с 12:30 до 13:30 в капелле делла Кроче. Вход свободный.

Наблюдать солнце во флорентийском дуомо можно с 1475 года благодаря гномону Паоло Даль Поццо Тосканелли, пишет euromag.ru.

Гномон - древнейший астрономический инструмент, вертикальный предмет, позволяющий по наименьшей длине его тени определить угловую высоту Солнца. Кратчайшая тень указывает и направление истинного меридиана.

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