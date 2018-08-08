Италия: восстановление моста в Болонье обойдется в 1 млн евро

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что восстановление автомобильного моста в Болонье, который обрушился при взрыве грузовика, будет стоить около 1 млн евро. Об сообщает Rai News.

По его словам, восстановление моста на трассе А14 займет примерно пять месяцев.

Он также добавил, что наличие 12 балок длиной 24,65 м и высотой 1,1 м у итальянских производителей сократит срок реконструкции моста, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва бензовоза на трассе у аэропорта Болоньи достигло 145.