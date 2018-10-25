Италия: воздух в зале, где висит «Тайная вечеря», стоит 1 млн евро
В трапезной миланской церкви Санта-Мария-делле-Грацие, где хранится «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, установлена новая система кондиционирования стоимостью миллион евро.
Она позволит осматривать роспись большему числу людей. Покупка системы была проспонсирована компанией Eataly и министерством культуры Италии, пишет euromag.ru.
Сейчас доступ к осмотру «Тайной вечери» могут одновременно получить группы из 30 человек. Визит длится 15 минут.
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