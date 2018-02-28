Италия: возрождение станции Eav Джантурко

Среда, 28 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: возрождение станции Eav Джантурко

На станции EAV на улице Джантурко, в бывшей промышленной зоне Неаполя, провели работы по модернизации.

Завершением общей картины стала многокрасочная роспись в стиле стрит-арт, которую выполнил Geometric Bang - итальянский художник-монументалист и иллюстратор. «In futuro» - так назвал свое творческое воплощение художник, чья подпись известна всему миру. 

Город Неаполь представлен в манере pop-up: через симпатичные картинки природных и культурных элементов, живых и неживых, которые налагаются друг на друга. На картинках предстает море, Везувий, Дуомо, Кастель-Нуово, автомобили, лесенки, поезда, пишет napoli1.com.

Станция возвращается на свою территорию полностью обновленной, как настоящий гимн города будущего.

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