Италия: возрождение станции Eav Джантурко

Завершением общей картины стала многокрасочная роспись в стиле стрит-арт, которую выполнил Geometric Bang - итальянский художник-монументалист и иллюстратор. «In futuro» - так назвал свое творческое воплощение художник, чья подпись известна всему миру.

Город Неаполь представлен в манере pop-up: через симпатичные картинки природных и культурных элементов, живых и неживых, которые налагаются друг на друга. На картинках предстает море, Везувий, Дуомо, Кастель-Нуово, автомобили, лесенки, поезда, пишет napoli1.com.

Станция возвращается на свою территорию полностью обновленной, как настоящий гимн города будущего.