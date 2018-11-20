Италия возвращается в центр проблем евро

Индекс доллара восстановился с почти двухнедельного минимума, поскольку трейдеры скорректировали свои ожидания в части дальнейших повышений ставки ФРС, в то время как евро не смог удержать раннюю прибыль и отправился вслед за итальянскими облигациями, то есть вниз. Доллар торгуется со смешанным тоном по отношению к основным валютам, объединенным в 10-ку крупнейших. Основные валюты в значительной степени отражают слабость рынка акций с той особенностью, что новозеландский доллар растет, а шведская крона несет убытки. Евро снижается впервые за шесть сессий, поскольку облигации Италии падают, а спред их доходности с облигациями Германии увеличивается до самого широкого за месяц, пишет profinance.ru.

Власти Италии ранее подтвердили основные параметры госбюджета страны, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, несмотря на отклонение их ранее Еврокомиссией. Заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore сообщил, что ЕК 21 ноября представит свой ответ. Еврокомиссар не исключил введение санкций в отношении Италии в случае, если документ будет противоречить соглашению ЕС о налоговой и бюджетной политике (Пакту стабильности и роста).

Доллар ранее падал до самого низкого уровня с 8 ноября по причине охлаждения оптимизма инвесторов в отношении роста мировой экономики. Если последний замедлится, это сдержит темпы ужесточения политики Федеральной резервной системы. Но затем доллар сумел обратить вспять потери на фоне снижения рынков акций по всему миру.

Иена касается трехнедельного максимума, так как азиатские акции последовали за акциями в США, торгуясь на 0.1% сильнее на 112.42 в 10:05 по лондонскому времени. Денежные рынки переоценили ожидания роста ставок ФРС на прошлой неделе всего лишь до двух к концу 2019 года против почти трех ранее. Короткие позиции по USD/JPY и новые офера связаны с опционами, расположенными выше 112.50, по данным азиатского валютного дилера, опрошенного Bloomberg.

EUR/USD снизился на 0.3% до 1.1422, дневного минимума; он ранее повысился до 1.1472, что вернуло в фокус сопротивление 55-дневного скользящего среднего значения, в настоящее время проходящего через 1.1514.

GBP/USD колеблется между прибылями и убытками, немного снижаясь, на отметке 1.2843, поскольку рынки ждут выступления главы Банка Англии Марка Карни на слушании в Казначейском комитете парламента Великобритании. Ни одна новость не является хорошей для стерлинга, поскольку риск отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, похоже, растет.