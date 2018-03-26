Италия: впервые председателем Сената стала женщина

Главное событие, которое комментирует пресса, то, что председателем Сената - верхней палаты парламента - впервые в истории Республики стала женщина Мария Элизабетта Альберти Казеллати, которая вступила в партию «Вперед, Италия!» в 1994 году, то есть с момента ее создания. Тогда же Казеллати впервые избрали сенатором. Теперь она заняла вторую должность после президента.

Нижнюю палату парламента возглавит один из лидеров Движения пяти звезд Роберто Фико, пишет napoli1.com.

Президент Италии Серджо Маттарелла обратился к Паоло Джентилони с предложением остаться в должности главы правительства. Ранее премьер подал в отставку, что явилось необходимой формальностью после выборов.