Италия: временно остановлено авиасообщение на острове Сицилия

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: временно остановлено авиасообщение на острове Сицилия

Сильный шторм в Италии уже достиг берегов Сицилии.

Из-за наводнения пострадали населенные пункты, расположенные на востоке острова; наблюдаются заторы на автодорогах, временно остановлено авиасообщение; внесены некоторые изменения в график ж/д транспорта, пишет napoli1.com.

По информации местных СМИ, наибольший ущерб штормом нанесен провинция Сиракуза, а также территориям Лентини, Франкофонте и Сигонелла.

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