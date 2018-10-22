Италия: временно остановлено авиасообщение на острове Сицилия

Из-за наводнения пострадали населенные пункты, расположенные на востоке острова; наблюдаются заторы на автодорогах, временно остановлено авиасообщение; внесены некоторые изменения в график ж/д транспорта, пишет napoli1.com.

По информации местных СМИ, наибольший ущерб штормом нанесен провинция Сиракуза, а также территориям Лентини, Франкофонте и Сигонелла.