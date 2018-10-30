Италия: встреча с Ольгой Кабо и Ниной Шацкой

Вторник, 30 Октябрь 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: встреча с Ольгой Кабо и Ниной Шацкой

Жемчужины русской поэзии и песни в литературно-музыкальном спектакле «Пятое время года… Любовь».

8 ноября в 19:00 Российский центр науки и культуры в Риме приглашает на встречу с российской актрисой театра и кино, Заслуженной артисткой России Ольги Кабо и певицей, Заслуженной артисткой России Ниной Шацкой.

Любовь – то пятое время года... Живая, как душа человека, она рождается, расцветает и умирает, сменяясь разлукой и воспоминанием. Она бывает очень разной: по-зимнему сказочной, мистической, порывистой и безудержной весной. Страстной и провокационной в своем летнем расцвете и трепетно грустной и мудрой осенью. Дорогие сердцу и памяти строки русской поэзии о Любви, любимые романсы и песни будут звучать в спектакле, сменяя друг друга, отвечая друг другу.

Легкие, романтические стихи и мелодии знакомы публике с детства, по фильмам, спектаклям или школьной программе. Поэзия Пушкина, Есенина, Жуковского, Пастернака, Фета, Северянина, Ахмадулиной и др., которой вторят известные эстрадные, народные песни и романсы.

Основная нить спектакля времена года, чередование сезонов. Меланхоличную осень сменяет зимняя задумчивость, ей на смену приходят игривая весна и знойное лето, и вне зависимости от течения времени, вечным, оживляющим душу чувством, всегда остается любовь!

Любовь, которую великая Анна Ахматова назвала «пятым временем года».

То пятое время года,

Только его славословь.

Дыши последней свободой,

Оттого, что это - любовь…

Режиссер спектакля – Юлия Жженова. Художник по костюмам – Виктория Севрюкова.

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