Италия выбрала новую культурную столицу

В торжественной церемонии, прошедшей в здании театра Массимо в Палермо, приняли участие председатель совета министров Италии Паоло Джентилони, министр культуры Дарио Франческини и президент региона Сицилия Нелло Музумечи.

Она будет максимально насыщенной и разнообразной: выставки международного значения, в том числе выставка-событие, посвященная известному сицилийскому художнику в Антонелло да Мессина, инсталляции Яна Фабра, Седзо Симамото и Мартина Кипперберга, постановка ReSignifications лауреата Нобелевской премии Воле Шойинка, фестиваль итальянского министерства культуры MigrArti, европейский праздник музыки и многое другое.

К 2020 году завершится реставрация дворца Палаццо Бутера, в котором расположен музей Вальсекки, и откроются два парка: Аль-Медина и Аль-Ациц в старинном квартале Циза. Также будет открыт мемориальный комплекс No MAFIA MEMORIAL, музей, рассказывающий о борьбе с мафией, пишет euromag.ru.