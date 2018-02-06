Италия выделит 80 миллионов евро на развитие Африки

Вторник, 06 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия выделит 80 миллионов евро на развитие Африки

Италия решила дополнительно выделить 80 миллионов евро в рамках проекта «Фонд для Африки».

Об этом заявил министр иностранных дел страны Анджелино Альфано.

Основанный год назад проект направлен на противодействие нелегальной миграции из североафриканских стран, на его создание были выделены 200 миллионов евро. Об увеличении финансирования фонда Альфано объявил на международной конференции по миграции, открывшейся во вторник в Риме.

«Мы используем эти средства в основном на проекты экономического развития и, особенно, во благо молодежи», - заявил министр.

По его словам, необходимость обеспечивать безопасность в сфере миграционных потоков на сегодняшний день объясняется опасностью возвращения на родину боевиков из зон конфликтов.

«В наших общих интересах победить криминальную сеть торговли людьми, выручка от которой идет на финансирование организованной преступности и терроризма. - сказал Альфано, - тем более что риск возвращения foreign fighters (иностранных боевиков – ред) более не является гипотезой, а опасностью, с которой согласны многие»,- сказал Альфано.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия - 119,31 тысячи человек. Вместе с тем, статистические данные показывают, что за минувший год поток мигрантов сократился. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363,504 тысячи человек. При этом погибли 5143 человека, пишет РИА Новости.

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