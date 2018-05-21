Италия выдвинула Евросоюзу ультиматум

Новое правительство Италии обнародовало экономическую программу, выдвигающую Евросоюзу требование списать 250 миллиардов национального долга и освободить страну от ряда ограничений. Иначе итальянцы угрожают покинуть зону евро и вернуться к лире.

Лидеры партий «Движение пяти звезд» и «Лига Севера», набравших на выборах 4 марта наибольшее число голосов, договорились по основным принципам экономической политики коалиционного правительства. Они уверены, что выход из экономического застоя обеспечат не либеральные рецепты, а «инвестиции и экспансионистская стратегия».

ЧЕГО ХОЧЕТ ИТАЛИЯ

В 2017-м итальянская экономика прибавила всего 1,5% - при 2,5% по всей еврозоне. В первом квартале рост замедлился до 1,4% в годовом выражении, хотя в целом ЕС сохраняет прежний темп в 2,5%.

Чтобы исправить ситуацию, лидеры победивших партий предлагают использовать целый набор фискальных стимулов, которые идут вразрез с консервативными принципами Европейского центрального банка. Революционные идеи весьма дорогостоящие.

Снижение ставки подоходного налога для компаний и физических лиц до 15% резко увеличит их инвестиционные возможности, однако сократит доходы бюджета на 80 миллиардов евро в год. Отказ от пенсионной реформы ослабит социальную напряженность, но это потеря еще 15 миллиардов. Отказ от повышения налога с продаж - минус 12,5 миллиарда, пишет РИА Новости.

Итого больше 100 миллиардов евро. Притом что госдолг Италии - 131,8% ВВП, самый высокий показатель в ЕС после Греции. А по правилам ЕС госдолг не должен превышать 60% ВВП.

Итальянцы сами понимают, что, нарушая одно правило, они нарушат и второе - о размере дефицита госбюджета не более трех процентов ВВП. Пока тут ситуация терпимая: по данным национального статистического агентства Istat, дефицит итальянского бюджета в 2017-м - 2,3% ВВП. Но в случае реализации озвученных планов этот показатель существенно превысит трехпроцентную планку.

Поэтому лидеры ведущих партий заранее выдвинули два требования к Евросоюзу. Во-первых, Европейский центробанк должен списать 250 миллиардов евро итальянского долга. Во-вторых - отменить ограничения по уровню госдолга и дефицита бюджета, которые, по мнению итальянцев, давно уже существуют только на бумаге. «Франция последние десять лет превышает предел дефицита, долг у Франции и Испании больше 60% ВВП», - указывает экономический представитель «Лиги Севера» Клаудио Борги.

Итальянцы предупреждают: если Брюссель не выполнит их требования, страна выйдет из еврозоны и вернется к национальной валюте. Черновой вариант коалиционного соглашения между партиями «Пять звезд» и «Лига Севера» даже предусматривает конкретные технические процедуры, позволяющие избавиться от евро и восстановить валютный суверенитет.

Рынки восприняли эти заявления крайне серьезно: доходность итальянских десятилетних гособлигаций за день подскочила сразу на 16 базисных пунктов - рекорд за 14 месяцев. Основной фондовый индекс Италии FTSE MIB за два дня упал на 3,5% и продолжает снижение - то есть инвесторы распродают акции итальянских компаний.