Италия вырвала победу у США в контрольном матче
Сборная Италии по футболу в товарищеском матче обыграла команду США, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на бельгийском стадионе «Луминус Арена» и завершилась минимальной победой Италии со счетом 1:0, пишет gazeta.ru.
Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий победителей Маттео Политано, отличившийся на 94-й минуте встречи после паса Роберто Гальярдини.
Ранее сообщалось, что Бразилия обыграла Камерун в товарищеском матче.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Италия — США — 1:0
Голы: 1:0 — Политано, 90+4.
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