Италия вырвала победу у США в контрольном матче

Встреча прошла на бельгийском стадионе «Луминус Арена» и завершилась минимальной победой Италии со счетом 1:0, пишет gazeta.ru.

Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий победителей Маттео Политано, отличившийся на 94-й минуте встречи после паса Роберто Гальярдини.

Ранее сообщалось, что Бразилия обыграла Камерун в товарищеском матче.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные)

Италия — США — 1:0

Голы: 1:0 — Политано, 90+4.