Италия: вышел тизер фильма о Сильвио Берлускони‍

Universal Pictures выпустила первый тизер байопика Паоло Соррентино, посвященного жизни итальянского политика Сильвио Берлускони, ролик был выложен 12 марта на официальном Youtube-канале кинокомпании.

Видео длится всего 30 секунд, в нем обозначен ряд основных сцен, которые будут являться частью той истории бывшего председателя Совета Министров Италии, которую Соррентино покажет зрителям.

Главную роль в фильме сыграет известный итальянский актер театра и кино Тони Сервилло («Девушка в тумане» (2017), «Великая красота» (2013)), пишет regnum.ru.

Будущая картина будет называться «Лоро», это слово можно перевести как «их», согласно задумке, это отсылка к окружению политика. Кроме того, его можно перевести как «золото».

Напомним, впервые о том, что Соррентино хочет снять байопик про Сильвио Берлускони стало известно еще в 2016 году.

Несмотря на то, что в какой-то момент режиссер сообщил, что он отказался от этой затеи, в августе 2017 года в СМИ появилась информация - фильм все-таки выйдет на большие экраны.