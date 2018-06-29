Италия вышла из изоляции по вопросу мигрантов, считает Сальвини

Вопрос мигрантов стал одной из основных на проходящем сейчас саммите. Накануне после девяти часов переговоров лидеры стран Евросоюза договорились еще сильнее ограничить въезд нелегалов в ЕС, активнее бороться с организаторами трафика и создавать центры контроля мигрантов.

«Я доволен и горд результатами нашего правительства в Брюсселе. И все-таки она вертится… И мы начали!» - с воодушевлением он прокомментировал итоги саммита (политика цитирует его пресс-служба).

По словам Сальвини, также возглавляющего МВД Италии, одни «наши многочисленные предложения» были приняты, над другими «еще придется поработать», однако «в итоге Италия вышла из изоляции возвращается в роль главного игрока», пишет РИА Новости.

Как сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Евросоюз отказался от практики принудительной релокации мигрантов - то есть страны, не желающие принимать таких «гостей», теперь могут демонстрировать «европейскую солидарность» в данном вопросе путем финансовой поддержки. Это стало победой Венгрии и Польши, отказывающихся принудительно принимать у себя просителей убежища.