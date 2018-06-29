Италия вышла из изоляции по вопросу мигрантов, считает Сальвини

Пятница, 29 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия вышла из изоляции по вопросу мигрантов, считает Сальвини

Маттео Сальвини, заявил о выходе Италии из политической изоляции и возвращении ей статуса главного игрока в ЕС после одобрения ряда ее предложений на саммите в Брюсселе.

Вопрос мигрантов стал одной из основных на проходящем сейчас саммите. Накануне после девяти часов переговоров лидеры стран Евросоюза договорились еще сильнее ограничить въезд нелегалов в ЕС, активнее бороться с организаторами трафика и создавать центры контроля мигрантов.

«Я доволен и горд результатами нашего правительства в Брюсселе. И все-таки она вертится… И мы начали!» - с воодушевлением он прокомментировал итоги саммита (политика цитирует его пресс-служба).

По словам Сальвини, также возглавляющего МВД Италии, одни «наши многочисленные предложения» были приняты, над другими «еще придется поработать», однако «в итоге Италия вышла из изоляции возвращается в роль главного игрока», пишет РИА Новости.

Как сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Евросоюз отказался от практики принудительной релокации мигрантов - то есть страны, не желающие принимать таких «гостей», теперь могут демонстрировать «европейскую солидарность» в данном вопросе путем финансовой поддержки. Это стало победой Венгрии и Польши, отказывающихся принудительно принимать у себя просителей убежища.

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