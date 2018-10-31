Италия: выставка Алексея Благовестнова

20 ноября в 18:30 в Российском центре науки и культуры в Риме откроется выставка скульптур члена-корреспондента Российской академии художеств Алексея Благовестнова, созданных им в Москве на протяжении почти 20 лет после окончания института имени Сурикова.

Автор объединил свои работы в три группы – по количеству экспозиционных залов. Три зала – как три книги Божественной комедии Данте, как и три города, важных для художественной биографии Благовестнова – Москва, Париж и Рим.

Первый зал, Рай, это Рим. Рим ассоциируется у художника с местом вечной совершенной жизни, его наполняют образы-посвящения великим художникам Ренессанса – Мазаччо, Пизанелло, Паоло Учелло, Козимо Тура и Джорджоне. Эти скульптуры из цикла «Бустрофедон» сам художник называет «Райской серией» – в них мир предстает в гармоничном единстве природы, человека и искусства.

Второй зал, Чистилище, – Париж. Здесь, как в парижском культурном котле, собраны образы разных эпох и стран. Драматический «Василий Блаженный» – в этом образе соединились переработанные впечатления от пластики Родена и Джакометти. Лиричный «Хвалынский всадник» – скульптурная рефлексия на картину «Купание красного коня» и сферическую перспективу Кузьмы Петрова-Водкина. «Фра Анжелико» – посвящение флорентийскому художнику-монаху.

Третий зал – Москва, Ад. Здесь представлены контрастные, как сама Москва, произведения. Прекрасные и драматичные, как, например, «Караваджо» из серии «Бустрофедон», где художник вводит в свою работу цвет, а в гипсовые формы скульптуры врезается металл. Более классичная на первый взгляд работа – Анна Каренина – может помочь пониманию концепции «аппического искусства» Алексея Благовестнова.

Выставка включает 15 произведений крупного масштаба из гипса и бронзы.

Экспозиция будет открыта до 11 декабря 2018. Часы посещения: пн. – пт. с 10:00 до 19:30 (23 ноября РЦНК будет закрыт).