Италия: выставка картин Олега Путнина «Открой для себя Россию»

«Общение через искусство - это очень важный аспект. Он снимает лишние языковые барьеры, позволяет посмотреть на мир немножко в другом ракурсе. Представленные на выставке в РЦНК работы я написал совсем недавно, многие из них - в прошлом году. На них мое ощущение от России, которую я очень люблю и приглашаю вас открыть для себя эту великую страну», - сказал в своем обращении к гостям Олег Путнин.

Художник родился на юге России в городе Черкесске. Но уже почти 30 лет живет и работает в Москве. За плечами более сорока персональных, международных, всероссийских и московских выставок. Сегодня его работы можно увидеть даже в Кремле и Грановитой Палате. О. Путнина можно с полным правом назвать страстным поклонником пленэра - эта страсть с детства останется с ним навсегда, что сообщает его произведениям чувство сиюминутности. Его интересует естественное освещение - игры с ним и с цветом, их разработка, внутренний диалог. Это стало отличительной чертой творческого метода мастера, который так роднит его с приверженцами французской школы живописи импрессионизма, а монументальность полотен, глубина замысла и невероятная свобода исполнения с титанами итальянского возрождения. Путнин - это художник большого творческого диапазона, в своем творчестве он обращается к разнообразным жанрам - пейзажу, жанру, портрету и натюрморту, нередко сочетая все в одной картине.

В экспозиции в РЦНК представлены картины, раскрывающие уникальную природу и самобытную культуру нашей страны.

Выставка будет открыта до 28 марта. Часы посещения: пн. - пт. с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:30.