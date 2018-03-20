Италия: выставка картин Олега Путнина «Открой для себя Россию»

Вторник, 20 Март 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: выставка картин Олега Путнина «Открой для себя Россию»

«Открой для себя Россию» - с таким символичным названием в Российском центре науки и культуры в Риме открылась выставка русского живописца Олега Путнина.

«Общение через искусство - это очень важный аспект. Он снимает лишние языковые барьеры, позволяет посмотреть на мир немножко в другом ракурсе. Представленные на выставке в РЦНК работы я написал совсем недавно, многие из них - в прошлом году. На них мое ощущение от России, которую я очень люблю и приглашаю вас открыть для себя эту великую страну», - сказал в своем обращении к гостям Олег Путнин.

Художник родился на юге России в городе Черкесске. Но уже почти 30 лет живет и работает в Москве. За плечами более сорока персональных, международных, всероссийских и московских выставок. Сегодня его работы можно увидеть даже в Кремле и Грановитой Палате. О. Путнина можно с полным правом назвать страстным поклонником пленэра - эта страсть с детства останется с ним навсегда, что сообщает его произведениям чувство сиюминутности. Его интересует естественное освещение - игры с ним и с цветом, их разработка, внутренний диалог. Это стало отличительной чертой творческого метода мастера, который так роднит его с приверженцами французской школы живописи импрессионизма, а монументальность полотен, глубина замысла и невероятная свобода исполнения с титанами итальянского возрождения. Путнин - это художник большого творческого диапазона, в своем творчестве он обращается к разнообразным жанрам - пейзажу, жанру, портрету и натюрморту, нередко сочетая все в одной картине.

В экспозиции в РЦНК представлены картины, раскрывающие уникальную природу и самобытную культуру нашей страны.

Выставка будет открыта до 28 марта. Часы посещения: пн. - пт. с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:30.

panin2031

panin2032

panin2033

panin2034

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: мошенники-«камикадзе»

      Согласно Уголовному кодексу, имитация ДТП, чтобы получить деньги со стороны страховщиков, считается «мошенничеством в отношении страхования» и может повлечь для виновников наказание до восьми лет  тюремного заключения.

      Подробнее

    • Португалия: долги - досрочно

      Агентство по управлению казначейством и государственным долгом (IGCP) обнародовало свежие данные.

      Подробнее

    • Испания: Сальвадора Дали снова похоронили

      Останки Сальвадора Дали, эксгумированные летом 2017 года для проведения теста на отцовство, вернули в театр-музей Фигераса.

      Подробнее

    • Испания: Zara бросила все силы на развитие интернет-магазина

      В условиях усиления конкуренции и трансформации интернет-торговли, Zara пытается выстоять под натиском крупных соперников.

      Подробнее

    • Миккике избран главой чемпионата Италии по футболу

      Гаэтано Миккике избран новым президентом итальянской Серии А.

      Подробнее

    • Италия: выставка картин Олега Путнина «Открой для себя Россию»

      «Открой для себя Россию» - с таким символичным названием в Российском центре науки и культуры в Риме открылась выставка русского живописца Олега Путнина.

      Подробнее

    • Жертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека

      В Техасе полиция разыскивает серийного бомбиста, который разбрасывает пакеты со взрывчаткой.

      Подробнее

    • Стрельба произошла в американской школе

      Стрельба произошла в старшей школе Great Mills в американском штате Мэриленд.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!