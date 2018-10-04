Италия: выставка «Кижи. Территория гармонии» в римском РЦНК

Четверг, 04 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: выставка «Кижи. Территория гармонии» в римском РЦНК

2 октября открылась выставка «Кижи. Территория гармонии», привезенная в Вечный город уникальным музеем крестьянской культуры и деревянного зодчества Русского Севера.

Выставку открыл посол России в Ватикане Александр Авдеев. «Удивительно, как это дерево, это сочетание узоров, эта архитектура, которая в своей центральной идее содержит ценности православия, – как это все согревает душу и сердце. Именно так в России понимают красоту Христа и христианства – это лучшее выражение чувств, сделанное нашими предками, это шедевр», – подчеркнул посол.

kiji4101

Заместитель директора музея-заповедника Кижи Дмитрий Луговой отметил, что их ежегодно посещают около 170 тысяч человек со всего мира, в том числе – из Италии. «Я надеюсь, что после этой выставки число желающих приехать на наш остров станет еще больше», – сказал Д.Луговой.

Кижи, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранили для нас образец совершенной гармонии между Божьим творением и делом рук человеческих, секрет которого издревле был известен русским крестьянам, говорится в приветственном слове заместителя министра культуры России Аллы Маниловой.

Выставка в РЦНК предлагает открыть для себя удивительный мир Кижей во всем его многообразии и красоте, проявляющейся в самых разных вещах, звуках, цветах. Это место, где переплетено прошлое и настоящее. Эта земля, словно живая книга, многое может рассказать о людях – о том, как они жили, работали, страдали, любили, о чем мечтали. Экспозиция позволит посетителю приоткрыть лишь некоторые страницы этой книги и непременно вызовет желание «прочесть» ее более тщательно, увидеть, услышать и почувствовать этот мир лично.

kiji4102

Среди гостей экспозиции – представители Высшего института консервации и реставрации в Риме и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), журналисты и искусствоведы.

Выставка, проходящая в рамках международного фестиваля «Русские сезоны» в Италии, будет открыта до 10 октября. Часы посещения: пн-пт с 10:00 до 19:30.

kiji4103

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Баха Порталегре-500

      Поклонники гонок на внедорожниках обязательно должны посмотреть гонку Баха Порталегре-500, которая пройдет в октября месяце по дорогам Алентежу.

      Подробнее

    • Жилье в Португалии: мечты и реальность

      Как выглядит идеальное жилье?

      Подробнее

    • Испания: из ресторана Эстепоны со стрельбой похитили мужчину

      Испанская национальная полиция ведет расследование по двум делам в Андалусии, предположительно связанным друг с другом.

      Подробнее

    • Испания - на четвертом месте в Европе по числу инженеров и ученых

      Число инженеров и ученых, работающих в Европейском Союзе, растет с каждым годом.

      Подробнее

    • Италия шокировала финансовые рынки

      Новое заявление итальянских властей повергло в шок финансовые рынки.

      Подробнее

    • Италия: выставка «Кижи. Территория гармонии» в римском РЦНК

      2 октября открылась выставка «Кижи. Территория гармонии», привезенная в Вечный город уникальным музеем крестьянской культуры и деревянного зодчества Русского Севера.

      Подробнее

    • Самый неудачливый австралиец шестой раз пострадал от пожара

      Житель австралийского города Паркс, штат Новый Южный Уэльс, причастный к шести пожарам, заинтересовал полицию.

      Подробнее

    • Бедный уборщик нашел набитый деньгами пакет и вернул его владельцу

      В Китае уличный уборщик вернул владельцу найденные в мусоре 150 тысяч юаней (около 1,4 миллиона рублей) и отказался принимать вознаграждение.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья