Италия: выставка «Кижи. Территория гармонии» в римском РЦНК

Выставку открыл посол России в Ватикане Александр Авдеев. «Удивительно, как это дерево, это сочетание узоров, эта архитектура, которая в своей центральной идее содержит ценности православия, – как это все согревает душу и сердце. Именно так в России понимают красоту Христа и христианства – это лучшее выражение чувств, сделанное нашими предками, это шедевр», – подчеркнул посол.

Заместитель директора музея-заповедника Кижи Дмитрий Луговой отметил, что их ежегодно посещают около 170 тысяч человек со всего мира, в том числе – из Италии. «Я надеюсь, что после этой выставки число желающих приехать на наш остров станет еще больше», – сказал Д.Луговой.

Кижи, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранили для нас образец совершенной гармонии между Божьим творением и делом рук человеческих, секрет которого издревле был известен русским крестьянам, говорится в приветственном слове заместителя министра культуры России Аллы Маниловой.

Выставка в РЦНК предлагает открыть для себя удивительный мир Кижей во всем его многообразии и красоте, проявляющейся в самых разных вещах, звуках, цветах. Это место, где переплетено прошлое и настоящее. Эта земля, словно живая книга, многое может рассказать о людях – о том, как они жили, работали, страдали, любили, о чем мечтали. Экспозиция позволит посетителю приоткрыть лишь некоторые страницы этой книги и непременно вызовет желание «прочесть» ее более тщательно, увидеть, услышать и почувствовать этот мир лично.

Среди гостей экспозиции – представители Высшего института консервации и реставрации в Риме и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), журналисты и искусствоведы.

Выставка, проходящая в рамках международного фестиваля «Русские сезоны» в Италии, будет открыта до 10 октября. Часы посещения: пн-пт с 10:00 до 19:30.