Италия: выставка Леонардо Да Винчи

Выставка проливает свет на один из самых инновационных аспектов творчества Леонардо, считавшего, что машины, человеческое тело и природа действуют по одним и тем же универсальным законам. Эта идея лежит в основе ряда дидактических рисунков Леонардо, ознаменовавших появление современной научной иллюстрации. Первая часть выставки посвящена исследованиям Леонардо, следующие разделы экспозиции посвящены устройству машин и механизмов, исследованиям человеческого тела, геологии и архитектуре, пишет euromag.ru.

Стоимость выставки — пять евро.