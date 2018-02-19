Италия: выставка Моне открывается в Риме

Это полотна из личного собрания художника, они позволяют проследить эволюцию его творческого пути и узнать о некоторых сторонах его частной жизни.

Место проведения: Витториано, крыло Ала-Бразини, Виа Сан-Пьетро-ин-Карчере.

Выставка продлится до 3 июня 2018 года, пишет euromag.ru.

Оскар Клод Моне - французский живописец, один из основателей импрессионизма.