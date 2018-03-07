Италия: выставка Pink Floyd проходит в Риме

Среда, 07 Март 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: выставка Pink Floyd проходит в Риме

В римском музее Macro до 1 мая проходит выставка, посвященная группе Pink Floyd.

Римский музей современного искусства MACRO расположен буквально в 15 минутах ходьбы от знаменитой Виллы Боргезе, в здании бывшей пивоваренной фабрики Peroni, пишет euromag.ru.

В постоянной экспозиции представлены произведения самых ярких современных итальянских мастеров с 1960-х годов и до наших дней. До 1 мая здесь проходит выставка, посвященная группе Pink Floyd. Экспозиция включает более 350 экспонатов: рукописи, инструменты, рисунки для обложек альбомов и арт-объекты, которые появлялись в клипах и на концертах группы.

Ресторан MACRO 138 работает в партнерстве с гастрономической школой Gambero Rosso.

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Цена билета - 18 евро.

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