Италия: выставка скульптур в РЦНК

25 октября в Российском центре науки и культуры в Риме открылась выставка скульптур Владимира Амодео и графических работ художника Галины Салиховой «Силуэт».

С приветственным словом к гостям «Русского дома» обратился организатор выставки, президент попечительского совета Фонда развития современного искусства «Эксперимент Ум» Михаил Глиоза.

«Культура традиционно играет очень важную роль в отношениях между Италией и Российской Федерацией. И эта выставка – очередной тому пример», – отметил в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Иерусалима, Родоса и Мальты (Мальтийского Ордена) в России Джанфранко Факко Бонетти.

Посетители выставки смогут увидеть работы Владимира Амодео, который известен как мастер сюрреалистических скульптур, преимущественно женских. Сам автор подчеркивает: «Я создаю скульптуры женщин, потому что, если лепить мужчину, то в его руках обязательно должно быть оружие или же он должен что-то делать. А женщину можно лепить просто так. Она красива сама по себе».

Дополняет экспозицию графика Галины Салиховой. В ее работах представлена Москва, но не та, которая известная всем своей Красной площадью, Поклонной горой или Арбатом, а совсем нетуристическая столица, те места, о которых знают не все москвичи.

Выставка в РЦНК будет открыта до 2 ноября. Часы посещения: с 10:00 до 19:30.

ВЛАДИМИР АМОДЕО – московский скульптор, с итальянскими корнями, развивающий линию «Третьего направления», условно проводимую между «авангардом» и «академией», что предполагает соблюдение определенного баланса между новациями и сохранением традиционного подхода к искусству. Амодео известен, как мастер женских сюрреалистических скульптур. Его выставка в Риме познакомит гостей галереи с лучшими работами мастера. Мир скульптур Амодео состоит из знаков. Сопоставляя и противопоставляя его работы можно постараться понять смысл и существо форм самой скульптуры. Пластика его произведений столь выразительна, что они помогают понять структуру личностного пространства и любви скульптора к женщине. И главное – помогают понять «чисто пластические» изменения значения тела как знака. Понять язык чистого искусства.

ГАЛИНА САЛИХОВА – московский художник-график, следуя в целом манере академической, обращаясь к привычным жанрам и темам, сумела создать неповторимый изобразительный текст, благодаря акцентировке в своих работах личностно-эмоционального отношения. Графика считается началом изобразительной деятельности, поскольку в ней закрепляются визуальные клише, – но и она устремлена к новациям. Содержанием ее творчества становится не столько событийность, сколько ее переживание; открытое, светлое отношение к жизни, а чутье художника позволяет Галине избежать наигрыша, визуальных эффектов. Точно подбирая сюжеты она создает «галерею состояний», позволяющую всмотреться в эмоциональный облик современности.