Италия: выставка скульптуры Алексея Благовестнова в РЦНК

Ад, Чистилище и Рай. Москва, Париж и Рим. Таков замысел скульптора Алексея Благовестнова, чья выставка открылась 20 ноября в трех залах Российского центра науки и культуры в Риме. В монументальной экспозиции «Дантовская трилогия» члена-корреспондента Российской академии художеств представлены работы, созданные им в столице на протяжении почти 20 лет после окончания Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

Среди гостей вставки – посол России в Ватикане Александр Авдеев, искусствовед, директор Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств Наталия Толстая, заместитель директора Музея русской иконы Сергей Богатырев, заведующая отделом древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Наталья Шередега, итальянские скульпторы, художники, критики.

Музыкальный подарок пришедшим в «Русский дом» преподнес Заслуженный артист Российской Федерации Виктор Бунин, исполнивший на фортепиано произведения А.Скрябина.

Рай в первом зале РЦНК ассоциируется у художника с местом вечной совершенной жизни, его наполняют образы-посвящения великим художникам Ренессанса – Мазаччо, Пизанелло, Паоло Учелло, Козимо Тура и Джорджоне. Эти скульптуры из цикла «Бустрофедон» сам художник называет «Райской серией» – в них мир предстает в гармоничном единстве природы, человека и искусства.

Второй зал, Чистилище, – Париж. Здесь, как в культурном котле французской столицы, собраны образы разных эпох и стран. Драматический «Василий Блаженный» – в этом образе соединились переработанные впечатления от пластики Родена и Джакометти. Лиричный «Хвалынский всадник» – скульптурная рефлексия на картину «Купание красного коня» и сферическую перспективу Кузьмы Петрова-Водкина.

Третий зал – Москва, Ад. Здесь представлены контрастные, как сама Москва, произведения. Прекрасные и драматичные, как, например, «Караваджо» из серии «Бустрофедон», где художник вводит в свою работу цвет, а в гипсовые формы скульптуры врезается металл. Более классичная на первый взгляд работа – Анна Каренина – может помочь пониманию концепции «аппического искусства» Алексея Благовестнова.

Выставка включает 15 произведений крупного масштаба из гипса и бронзы.

Экспозиция открыта до 11 декабря 2018. Часы посещения: пн. – пт. с 10:00 до 19:30 (23 ноября РЦНК закрыт).