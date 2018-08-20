Италия: выставка Тернера проходит в Риме
Впервые в Риме проходит выставка английского художника Джорджа Тернера.
Эспозиция, отражающая период с 23 апреля 1775 по 19 декабря 1851, знакомит с малоизвестной стороной творчества Тернера.
Коллекция была целиком подарена Англии и хранится в Британской галерее Тейт в Лондоне, пишет euromag.ru.
Среди работ — наброски, этюды, акварели, рисунки и картины никогда прежде не выставлявшиеся в Италии одновременно.
Вход 14 евро.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!