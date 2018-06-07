Италия: выставка в археологическом музее античной Капуи

Четверг, 07 Июнь 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: выставка в археологическом музее античной Капуи

«Ганнибал в Капуе» - так называется выставка, которая разместилась в археологическом музее Капуи, города и крепости в Южной Италии в провинции Казерта.

Она посвящена великому карфагенскому полководцу, его деяниям в Италии и, особенно, его пребыванию в Капуе в III веке до н. э., в городе, который заключил союз с Ганнибалом против римлян, пишет napoli1.com.

В залах музея представлены более сотни экспонатов, в том числе видеоматериалы и интерактивная игра, которая позволяет погрузиться в историю жизни военачальника, грозного соперника Рима и военного гения. Археологический музей Неаполя также предоставил для этой выставки артефакты из своих запасов, среди них фигура боевого слона, бронзовые доспехи и бюст Сципиона, исторического противника и победителя Карфагена.

Большой раздел выставки посвящен пребыванию Ганнибала в Капуе, истории осады и сдачи города. Глазам посетителей предстанут изысканные ювелирные изделия капуанских аристократок, искусное оружие союзников.  

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