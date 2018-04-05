Италия: выставка в Риме «Красота в многообразии»

29 марта в Российском центре науки и культуры в Риме под эгидой Министерства культуры России состоялось открытие уникальной выставки художественных сувениров и промыслов «Красота в многообразии». Открыла мероприятие директор Департамента Минкультуры России Ольга Ярилова.

На выставке представлены эксклюзивные предметы, ручные работы мастеров из различных материалов. Это сувениры из металла и янтаря, художественная резьба по дереву и кости, изделия из глины и угля, а также национальные костюмы, головные уборы, художественная вышивка. Свои работы представили мастера из Северного Кавказа, Дальнего Востока и Сибири, а также Центральной части России - всего из 11 регионов нашей страны.

Посетители познакомились с наиболее яркими образцами туристской сувенирной продукции и атрибутами этнографического туризма регионов России, а также с лучшими изделиями христианского православного искусства.

«Выставка наглядно показывает итальянским гостям и нашим соотечественникам, проживающим в Италии, российскую культуру в разрезе сегодняшнего дня и нашей истории, - отметила Ольга Ярилова. - Именно итальянская публика, как нигде больше в мире, так чувствительно относится к искусству и к художественным промыслам. Поэтому было принято решение именно в Италии показать те художественные ремесла, то творчество, которое в разных регионах России передается из поколения в поколение».

Вокально-инструментальный ансамбль «Тень эмигранта» из Ханты-Мансийского АО – Югры Республику Дагестан (Северный Кавказ) представляет Магомедалиев Магомедали – мастер инкрустации металлом по дереву, которая является самобытным высокохудожественным видом декоративно-прикладного искусства.

Калининградская область представила уникальные изделия из дерева и янтаря. 90 процентов мировой добычи янтаря приходится на этот северо-западный российский регион.

В экспозиции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - изделия народных мастеров: берестяные изделия, украшения из бисера и металла.

Липецкая область представила традиционные народные костюмы с кружевами и элементами вышивки, а также историческую игрушку.

Тульская область знакомит с традиционными сувенирами: самовар, гармонь, пряник, белевские пастила и кружево, филимоновская игрушка.

На открытии выставки состоялся концерт творческих коллективов из России. Выступили лауреаты международных конкурсов: ансамбль народной музыки «Зарни Ель» (Золотой ручей) из Республики Коми и вокально-инструментальный ансамбль «Тень эмигранта» из Ханты-Мансийского АО - Югры. В концерте прозвучали русские народные песни в традиционном исполнении и народные мелодии в современной инструментальной обработке.