Италия: выстрелы на площади Trieste e Trento

Четверг, 12 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: выстрелы на площади Trieste e Trento

В ночь на 6 апреля группа молодых людей открыла стрельбу в самом центре Неаполя, на площади Триесте-Е-Тренто.

Событие зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. 

Видно, как группа молодых людей прибыла на скутерах и направилась в бар. Двое парней вытащили пистолеты и стали стрелять в воздух, вызвав тем самым панику и бегство находящихся на площади людей. По всей видимости, банда прибыла для «разборок» и устрашения соперников. Камеры сняли также сцену, где один человек, попавшийся на пути хулиганов, поднял руки, чтобы в него не стреляли, пишет napoli1.com.

Региональный советник «зеленых» Боррелли оценил ситуацию как бесконтрольную и написал в фейсбуке, что «требуется действие, а не обычная болтовня, поскольку подобные эпизоды могут погубить возрождение туризма в городе».

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