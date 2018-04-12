Италия: выстрелы на площади Trieste e Trento

Событие зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

Видно, как группа молодых людей прибыла на скутерах и направилась в бар. Двое парней вытащили пистолеты и стали стрелять в воздух, вызвав тем самым панику и бегство находящихся на площади людей. По всей видимости, банда прибыла для «разборок» и устрашения соперников. Камеры сняли также сцену, где один человек, попавшийся на пути хулиганов, поднял руки, чтобы в него не стреляли, пишет napoli1.com.

Региональный советник «зеленых» Боррелли оценил ситуацию как бесконтрольную и написал в фейсбуке, что «требуется действие, а не обычная болтовня, поскольку подобные эпизоды могут погубить возрождение туризма в городе».